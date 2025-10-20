BIST 10.285
Rusya tehdidine karşı Almanya, İzlanda'da askeri üs kuruyor

Almanya, İzlanda ile askeri iş birliği anlaşmasını imzalamasının ardından harekete geçti. Rusya tehdidine karşı, İzlanda'da keşif uçakları, muharebe gemileri, denizaltıları ve ikmal gemileri için üs kuracak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından harekete geçen Avrupa ülkelerinden Almanya, İzlanda'ya askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği taciz atakları ve siber saldırılar savunma iş birliklerinin artırılmasına neden oldu. Almanya da İzlanda ile askeri iş birliği anlaşması imzaladı.

RUSYA'YA KARŞI İZLANDA'DA ASKERİ ÜS

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un İzlanda'nın başkenti Reykjavik ziyaretinde yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. Pistorius ile İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir tarafından imzalanan anlaşmaya göre, Almanya, İskandinav ülkesi İzlanda'da keşif uçakları, muharebe gemileri, denizaltıları ve ikmal gemileri için bir üs kuracak. Böylece iki ülke hava ve deniz gözetlemesi ve siber savunma dahil olmak üzere karşılaşacak saldırılara birlikte karşı koyabilecek. Deniz lojistiğinde de iş birliği öngören anlaşmaya göre Rusya'nın gölge filosunun kritik deniz altyapısına yönelik tehditlerinin de bertaraf edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

OKYANUS ALANLARI İZLENECEK

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, imza töreninde yaptığı açıklamada İzlanda'nın coğrafi konumunun onu önemli bir lojistik merkez haline getirdiğini söyleyerek, "Alman Donanması burada ikmal yapabilir. Ayrıca, Alman deniz devriye uçakları geçici olarak İzlanda'da konuşlandırılacak. Bu uçaklar, denizaltı savunma harbi için tasarlanmış olup geniş okyanus alanlarını izlemek için kullanılabilir" dedi.

İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir ise Alman Hava Kuvvetleri ve Donanması ile hibrit saldırılara ve internet iletişiminin kesintiye uğramasına karşı koruma konusunda iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

İzlanda, 1949'da NATO'nun kurucu üyelerinden biri olmasına rağmen hala daimi bir orduya sahip değil. NATO müttefikleri, İzlanda hava sahasını sırayla koruyor. Adada yalnızca ABD ordusu kalıcı bir askeri varlık bulunduruyor.

