BIST 10.291
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.744,37
HABER /  SPOR

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'la Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı, hakem Michael Oliver yönetecek.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'la Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre RAMS Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçta, Oliver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Andrew Madley ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıllık ortalama 1 milyon istihdam Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Yıllık ortalama 1 milyon istihdam Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşünde polise "düşman" denmesine sert tepki
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşünde polise "düşman" denmesine sert tepki
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası gergin başladı! Babası bile ayakta kalınca...
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası gergin başladı! Babası bile ayakta kalınca...
Arda Güler maç sonu dumura uğradı! O istek karşısında ne yapacağını şaşırdı
Arda Güler maç sonu dumura uğradı! O istek karşısında ne yapacağını şaşırdı
Bahçeli'den MHP taşkilatlarına talimat Semih Yalçın duyurdu
Bahçeli'den MHP taşkilatlarına talimat Semih Yalçın duyurdu
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi transferi için resmi açıklama geldi!
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi transferi için resmi açıklama geldi!
Tarihi eserlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi bugün kapalı olacak
Tarihi eserlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi bugün kapalı olacak
15 uygulamaya giriş yapılamıyor! Amazon, Snapchat'e ne oldu?
15 uygulamaya giriş yapılamıyor! Amazon, Snapchat'e ne oldu?
Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
Tarımsal girdi endeksi ağustosta da arttı
Tarımsal girdi endeksi ağustosta da arttı
İsrail ordusu "sarı hattı" geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı
İsrail ordusu "sarı hattı" geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı
ABD ile soya fasülyesi gerilimi yaşayan Çin tedarik için rotayı değiştirdi
ABD ile soya fasülyesi gerilimi yaşayan Çin tedarik için rotayı değiştirdi