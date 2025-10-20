Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'la Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı, hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'la Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre RAMS Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçta, Oliver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Andrew Madley ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapacak.