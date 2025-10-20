Koçtaş ve Bella Maison arasında işbirliği

Bella Maison ürünleri, Koçtaş'ın mağazalarındaki kiosk alanlarından, internet sitesinden ve mobil uygulamasından müşterilerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesini farklı kanallarda müşterilerle buluşturan Koçtaş, el tasarımı desenlere sahip ev ürünleri sunan Bella Maison ile işbirliğine imza attı.

Buna göre, Bella Maison'un sofra, yatak odası, dekorasyon, banyo, aydınlatma ve mobilya gibi birçok kategorideki fonksiyonel ürünlerine Koçtaş mağazalarındaki kiosk alanlarından, internet sitesinden ve mobil uygulamadan ulaşabilecek.

Bu işbirliği sayesinde Koçtaş, ev ve yaşam kategorisindeki portföyünü Bella Maison ürünleriyle genişletti. Müşteriler, sofra, mutfak, yatak odası, dekorasyon, aydınlatma, banyo ve mobilya kategorilerindeki yüzlerce Bella Maison ürününü, kendi zevkine göre seçebilecek.

"Değişen beklentileri yakından takip ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Dijital Kanallar Direktörü Şefika Doğru, Koçtaş olarak müşterilerin değişen beklentilerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Ev yaşamına dair ihtiyaçları tek çatı altında karşılamayı amaçladıklarını vurgulayan Doğru,"Bu vizyon doğrultusunda, dekorasyon ve ev tekstilinde modern ve trend tasarımlarıyla öne çıkan Bella Maison ürünlerini Koçtaş güvencesiyle müşterilerimizle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. İşbirliğimiz, ev yaşam kategorisinde sunduğumuz ürün çeşitliliğini güçlendirerek müşterilerimize estetik ve işlevsel seçenekler sunma hedefimizin önemli bir adımını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bella Maison Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Muhammed Tan da özgün el tasarımı desenleri, özel koleksiyonları ve modern çizgileriyle yaşam alanlarına değer katmak için "yorulmadan ve iştahla" çalıştıklarını aktardı.

Tan, "Ev yaşamına dair global trendleri müşterilerimize sunan ilk marka olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Koçtaş ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, estetik ve işlevselliği buluşturan koleksiyonlarımızı daha geniş kitlelerle paylaşma yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor. Evlerin ruhunu güzelleştiren tasarımlarımızı, Koçtaş'ın güçlü alışveriş deneyimiyle bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.