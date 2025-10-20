Fuhuş taciri Epstein'in mağdurlarındandı anıları ortaya çıktı seks kölesi olarak öleceğimi düşündüm

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin, anılarında "seks kölesi olarak öleceğinden korktuğunu" yazdığı ortaya çıktı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 25 Nisan'da 41 yaşında evinde intihar ederek yaşamına son veren Virginia Giuffre tarafından yazılan ve resmi olarak yarın yayımlanacak "Nobody's Girl" adlı kitabın bir kopyasını elde etti.

BBC'nin kitaba ilişkin haberine göre, Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın kaleme aldığı anı kitabı, zengin ve güçlü kişilerin genç kadınları istismar ettiği bir ağın resmini çiziyor.

Mağdur Virginia Giuffre, kitabında İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ile üç ayrı olayda cinsel ilişkiye girdiğini, bunlardan birinde Epstein ve yaklaşık sekiz genç kadınla birlikte olduğunu yazdı.

Cinsel istismarın merkezinde, Epstein ve halihazırda seks kaçakçılığı suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası alan eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in olduğunu belirten Giuffre, anı kitabında "on yıllar sonra bile ikisinden ne kadar korktuğunu hatırladığına" yer verdi.

"Maxwell bana 'İyi iş çıkardın. Prens eğlendi.' dedi"

Virginia Giuffre, kitabında cinsel tacizle suçladığı, Prens Andrew ile ilk kez Mart 2001'de tanıştığını belirtti.

Maxwell'in onu uyandırarak "özel bir gün" olacağını ve "tıpkı Sindirella gibi yakışıklı bir prens ile tanışacağını söylediğini" aktaran Giuffre, o günün ilerleyen saatlerinde Prens Andrew ile tanıştığında, Maxwell'in, Prens'e yaşını tahmin etmesini söylediğini dile getirdi.

O zamanlar 41 yaşında olan Prens Andrew'un, 17 diyerek doğru tahminde bulunduğunu belirten Giuffre, kitabında Andrew'un "Kızlarım senden biraz daha küçük." dediğini hatırladığını aktardı.

O gece, Prens Andrew, Epstein ve Maxwell ile birlikte Londra'daki Tramp gece kulübüne gittiğini ve Prens'in "aşırı terlediğini" anlatan Giuffre, daha sonra Maxwell'in evine dönerken arabada kendisine "Eve vardığımızda, Jeffrey'e yaptığını ona da yapacaksın." dediğini yazdı.

Eve döndüklerinde Andrew ile cinsel birliktelik yaşadıklarını anlatan Giuffre, kitabında "Oldukça dostçaydı ama yine de haklıymış gibi davranıyordu. Sanki benimle seks yapmak onun doğuştan hakkıymış gibi." ifadelerine yer verdi.

Kitapta Giuffre ayrıca, "Ertesi sabah, Maxwell'in kraliyetteki arkadaşıyla görüştüğü belliydi çünkü bana 'İyi iş çıkardın. Prens eğlendi.' dedi." ifadelerini kullandı.

Giuffre, yaklaşık bir ay sonra Epstein'ın New York'taki konağında Prens Andrew ile ikinci kez birlikte olduğunu, üçüncü seferin ise Giuffre'nin "seks partisi" olarak adlandırdığı Epstein'ın adasında gerçekleştiğini yazdı.

"Kendisini pek iyi hissetmediği"ni belirten Giuffre, "Kısa süre sonra Epstein, tabloidlerin 'Randy Andy' (Prens Andrew için kullanılan takma ad) olarak adlandırdığı adama hizmet ettiğim için bana 15 bin dolar verecekti ki bu çok büyük bir paraydı." ifadesine yer verdi.

Kitabında, 2015'te yeminli bir beyanda o dönem "yaklaşık 18 yaşında" olduğunu söylediğini belirten Giuffre, "Epstein, Andy, yaklaşık sekiz genç kız ve ben birlikte seks yaptık. Diğer kızların hepsi 18 yaşın altında görünüyordu ve İngilizce bilmiyorlardı. Epstein, onların iletişim kuramamasına gülerek, onların en kolay anlaşılan kızlar olduğunu söyledi." aktarımında bulundu.

Buckingham Sarayı "önlerinde daha zor günlerin olabileceği" gerçeğini kabul etti

Kitabın ilerleyen bölümlerinde Giuffre, Prens Andrew'a karşı açtığı hukuk davasının ardından 2022'de onunla yaptığı mahkeme dışı anlaşmaya değindi.

Giuffre, "Bir yıllık susma emrine razı oldum. Bu, Prens için önemli görünüyordu çünkü annesinin Platin Jübilesinin zaten yeterince lekelenmiş olan itibarının daha fazla zedelenmemesini sağlayacaktı." şeklinde yazdı.

Buckingham Sarayı'ndan bir kaynak, BBC'ye yaptığı açıklamada, kitabın yayımlanmasının, Virginia Giuffre tarafından cinsel tacizle suçlanan Prens Andrew'un daha fazla mercek altına alınabileceğini ve bu nedenle "önlerinde daha zor günlerin olabileceği" gerçeğini kabul ettiklerini aktardı.

"Beni onlarca zengin ve güçlü insana kiraladılar"

Virginia Giuffre, Epstein'ın seks ticaretiyle ilgili ayrıntılara yer verdiği kitabında, kızların "çocuk gibi" görünmeleri gerektiğini ve Epstein'ın evinde çocukluk dönemindeki yeme bozukluğunun "sadece teşvik edildiğini" belirtti.

Giuffre, kitabında şu ifadelere yer verdi:

"Onlarla geçirdiğim yıllarda, beni onlarca zengin ve güçlü insana kiraladılar. Alışkanlık haline getirilmiş şekilde kullanıldım ve aşağılanmaya maruz kaldım. Bazı durumlarda boğazım sıkıldı, dövüldüm ve kanlar içinde kaldım. Bir seks kölesi olarak öleceğime inanıyordum."

Prens Andrew, tüm kraliyet ünvanlarını bırakacağını açıkladı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew, Kral ile yaptığı görüşmenin ardından 17 Ekim'de "York Dükü" dahil tüm kraliyet ünvanlarını bırakacağını duyurmuştu.

Prens Andrew'un bu kararı, Jeffrey Epstein ile ilişkisi ve Çinli casus olduğu iddia edilen bir kişiyle olan bağlantıları hakkında yeni haberlerin ortaya çıkmasıyla artan baskının ardından gelmişti.

Prens Andrew'a cinsel taciz suçlaması

Epstein'in eski çalışanı Juan Alessi, Prens Andrew'un, Epstein'in Florida'daki evini sıkça ziyaret ettiğini belirterek, "Prens Andrew haftalarca bizimle kalırdı." ifadesini kullanmıştı.

Andrew'un eşi Sarah Ferguson'ın da evi ziyaret ettiğini aktaran Alessi, Prens'in her gün masaj servisi aldığını aktarmıştı.

Prens Andrew, ayrıca birçok mağdur tarafından cinsel taciz ve istismarla suçlanmıştı.

Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre da Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek, 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Jeffrey Epstein davasında ana davacı olan Giuffre, 25 Nisan'da 41 yaşında yaşamını yitirmişti.