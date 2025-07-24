CNN arşivinden çıktı: Jeffrey Epstein, Donald Trump’ın 1993’teki düğününe katılmış
ABD Başkanı Donald Trump’la Jeffrey Epstein arasındaki ilişkisi geçtiğimiz aylarda çok konuşulmuştu. Arşivden ikilinin geçmişine dair yeni fotoğraf ve videolar ortaya çıktı.
Epstein’in, 1993’te Trump’la Marla Maples’ın düğününe katıldığı görülüyor. Epstein’in, New York’taki Plaza Otel’de düzenlenen düğüne katıldığı bugüne kadar bilinmiyordu.
Buna ek olarak, 1999’da New York'ta düzenlenen Victoria's Secret moda etkinliğinde çekilen görüntülerde Trump ve Epstein'ın defile öncesinde birlikte güldükleri ve sohbet ettikleri görülüyor.
Ayrıca Trump ve Epstein’in, 1997’de yine New York’ta düzenlenen bir partide birlikte görüldükleri ifade ediliyor.
Haberde, Trump-Epstein’in ilişkisinin 1980’lere kadar uzandığına dikkat çekiliyor. İkili, Palm Beach ve New York’taki birçok sosyal etkinlikte birlikte görüntülenmişti. Ayrıca Trump’ın Palm Beach ve New York arasında Epstein’in özel jetlerini kullanarak en az 7 kez seyahat ettiği aktarılıyor.
VERDİĞİ RÖPORTAJ TÜYLERİ ÜRPERTTİ
ABD Başkanı’nın, 2002’de New York Magazine’e verdiği röportajda Epstein için şu ifadeleri kullandığı da anımsatılıyor:
Harika biri. Güzel kadınları seviyor, hatta bazıları biraz genç.