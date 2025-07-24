CNN arşivinden çıktı: Jeffrey Epstein, Donald Trump’ın 1993’teki düğününe katılmış

Buna ek olarak, 1999’da New York'ta düzenlenen Victoria's Secret moda etkinliğinde çekilen görüntülerde Trump ve Epstein'ın defile öncesinde birlikte güldükleri ve sohbet ettikleri görülüyor.

Ayrıca Trump ve Epstein’in, 1997’de yine New York’ta düzenlenen bir partide birlikte görüldükleri ifade ediliyor.