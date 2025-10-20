Meşhur bir başbakan bana tecavüz etti! Epstein kurbanı Virginia Giuffre sapıklıkları...

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 25 Nisan'da 41 yaşında evinde intihar ederek yaşamına son veren Virginia Giuffre tarafından yazılan ve resmi olarak yarın yayımlanacak "Nobody's Girl" adlı kitabın bir kopyasını elde etti. BBC'nin kitaba ilişkin haberine göre, Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın kaleme aldığı anı kitabı, zengin ve güçlü kişilerin genç kadınları istismar ettiği bir ağın resmini çiziyor. Mağdur Virginia Giuffre, kitabında İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ile üç ayrı olayda cinsel ilişkiye girdiğini, bunlardan birinde Epstein ve yaklaşık sekiz genç kadınla birlikte olduğunu yazdı.