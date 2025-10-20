Meşhur bir başbakan bana tecavüz etti! Epstein kurbanı Virginia Giuffre sapıklıkları...
Dünya 21 Ekim'de yayınlanacak olan Virginia Giuffre'nin , sapkınlar adasında yaşadıklarını anlattığı kitabını konuşuyor. Kitabın medyaya sızan bölümleri dehşete düşürdü. Hayatını intiharla noktalayan Virginia Giuffre, İngiltere prensinden bir başbakana kadar bir çok kişinin tecavüzüne, işkenceli seks eziyetlerine maruz kaldı. Bu isimlerden biri de İsrail'in eski başbakanlarından biriydi. Virginia Giuffre'nin yarın piyasaya çıkacak kitabındaki iddiaların her biri dehşet verici.
Hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e karşı sürdürülen mücadelenin önde gelen isimlerinden Virginia Giuffre'nin 41 yaşında intihar etmeden önce ödüllü yazar ve gazeteci Amy Wallace'la birlikte üzerinde çalıştığı kitap 21 Ekim'de yayımlanıyor. Kitap, sapkınlık adasında yaşanan dehşeti ortaya döktüğü gibi, Virginia Giuffre'nin yaşadığı korkunç olayları aktarıyor. Kitapta İngiltere Virginia Giuffre, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ile 17 yaşında yaşadığı cinsel birliktelikler de yer alıyor. Kitaptaki asıl şok ise Virginia Giuffre'nin bir başbakan ile seks yapmaya zorlandığı ve onun cinsel ilişki sırasında boğazını sıktığı iddiası oldu. Virginia Giuffre, daha önce eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.
Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (Hiç Kimsenin Kızı: İstismardan Kurtulma ve Adalet Mücadelesinin Biyografisi) başlıklı 400 sayfalık kitapta Giuffre'nin "meşhur bir başbakan" tarafından tecavüze uğradığı anlatılıyor.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, 25 Nisan'da 41 yaşında evinde intihar ederek yaşamına son veren Virginia Giuffre tarafından yazılan ve resmi olarak yarın yayımlanacak "Nobody's Girl" adlı kitabın bir kopyasını elde etti. BBC'nin kitaba ilişkin haberine göre, Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın kaleme aldığı anı kitabı, zengin ve güçlü kişilerin genç kadınları istismar ettiği bir ağın resmini çiziyor. Mağdur Virginia Giuffre, kitabında İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ile üç ayrı olayda cinsel ilişkiye girdiğini, bunlardan birinde Epstein ve yaklaşık sekiz genç kadınla birlikte olduğunu yazdı.
PRENSLE CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDI
Virginia Giuffre, kitabında cinsel tacizle suçladığı, Prens Andrew ile ilk kez Mart 2001'de tanıştığını belirtti. Maxwell'in onu uyandırarak "özel bir gün" olacağını ve "tıpkı Sindirella gibi yakışıklı bir prens ile tanışacağını söylediğini" aktaran Giuffre, o günün ilerleyen saatlerinde Prens Andrew ile tanıştığında, Maxwell'in, Prens'e yaşını tahmin etmesini söylediğini dile getirdi. O zamanlar 41 yaşında olan Prens Andrew'un, 17 diyerek doğru tahminde bulunduğunu belirten Giuffre, kitabında Andrew'un "Kızlarım senden biraz daha küçük." dediğini hatırladığını aktardı.