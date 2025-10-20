BIST 10.411
HABER /  GÜNCEL

Kurum: Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin yeni konut geliyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), "İlk Evim Projesi" kapsamında Eskişehir'in Ihlamurkent Mahallesi’nde 3.109 konut, 2 cami ve 2 okul inşa ederek yaklaşık 12.500 kişilik yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Başarılı projenin ardından İdare, "Yüzyılın Konut Projesi" ile 500 bin konutluk yeni hedefine odaklandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma misyonunu sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "İlk Evim Projesi" çerçevesinde Eskişehir'in Ihlamurkent Mahallesi'nde yürütülen büyük ölçekli proje tamamlandı.

Eskişehir’deki projede; yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı ve çevre dostu toplam 3 bin 109 konut, 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezi inşa edildi. Bu proje, yaklaşık 12 bin 500 kişiye modern yaşam alanı sağladı.

BAKAN KURUM: "ŞİMDİ 500 BİN YENİ KONUTU MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ"

Projenin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut üretimlerinin devam edeceğini vurguladı:

"İlk Evim Projesi’yle on binlerce aileyi ev sahibi yaptık. Şimdi 'Yüzyılın Konut Projesi' ile 500 bin yeni konutu milletimizle buluşturacağız."

