Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yarın hapse girecek

Fransa'da yolsuzluk dahil dört faklı suçtan yargılandığı "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yarın cezaevine girecek.

Ulusal basında yer alan haberlerde 13 Ekim'de Ulusal Mali Savcılık Ofisi'ne (PNF) giderek hapsedileceği cezaevi ve tarihe ilişkin ayrıntıları öğrenen Sarkozy'nin yarın yerel saatle 09.30'da başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne gireceği belirtildi.

11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacak

Cezaevi yönetimi tarafından güvenliği için tek kişilik bir hücreye alınmasına karar verilen Sarkozy, Le Figaro ve La Tribune Dimanche'a yaptığı açıklamada, mahkumiyet şartları için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti.

Sarkozy 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacak.

BFMTV ve Le Figaro'nun Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tutukluluğunun başlamasından 4 gün önce 17 Ekim'de Elysee Sarayı'nda Sarkozy ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.