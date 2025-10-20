Ekrem İmamoğlu diploma davasında yeni gelişme! İmamoğlu çıkmak istemedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yeniden hâkim karşısına çıktı. Silivri'de görülen duruşmada salon krizi yaşandı. Ekrem İmamoğlu duruşmaya çıkmak istemeyince hakim getirtti. İmamoğlu 'savunma' yapmak istemedi. Mahkeme diploma davasının 2. duruşmasını Aralık ayına erteledi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iptal edilen diplomasıyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın 2. duruşmasına katıldı. Silivri'deki duruşma başından sonuna gerilim içinde geçti.

BABASI BİLE AYAKTA KALDI

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları duruşmanın büyük salonda yapılmasını istedi. Duruşma salonu küçük olduğu için Ekrem İmamoğlu'nun babası dahi ayakta kaldı. 50 kişilik salon yeterli gelmediği için hakim ara verdi ve duruşmayı büyük salona aldı.

Ekrem İmamoğlu yaşanan gerilim sonrasında duruşmaya çıkmak istemedi. Bunun üzerine hakim devreye girdi ve İmamoğlu'nu salona getirtti.

SAVUNMA YAPMAYACAĞIM..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermeye öğleden sonra başladı. İmamoğlu iptal edilen diploma olayıyla ilgili şunları söyledi:

-8 aya yakın bir süredir tümüyle yargı tacizi altında, tümüyle hukuksuzluklarla dolu, sabah eve baskın yaparak zor bir dönemin içerisindeyiz. Bizim bugün yapılacak davamızdan salonla ilgili bu sabah haberdar olduk. Cuma’dan bize ulaşan bir detay olmadı. Bugün gelen kalabalık bir avukat, seyirci kitlesi var. En dar salona alınmasına karşı da içeri giremeyen avukatlarımız oldu.

*Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Fikret İlkiz. Ekip çalışması yapılıyordu.

*Savunma yapmak istemiyorum.

-Gelmiş geçmiş Türkiye’nin en absürt davası. Yıllar boyunca da konuşulacak. 35 yıl önce yaptığım geçişte tek bir evrakın dahi sahte olmadığı bir absürt mahkeme

-(Hakimin savunma yapması yönündeki ısrarı üzerine...) Olabildiğince sakin anlatmaya çalışıyorum. Şu anda tutuklu olarak buraya geldim. Yüce Türk yargısına duyduğum saygıyla buradayım. Yoksa söyleyeceklerim bu mahkemeye sığmayacak boyutta.

-Ekrem İmamoğlu duruşmanın, yaşananlar nedeniyle ertelenmesini talep etti.