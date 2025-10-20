Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanı’na hakaret demokrasiye aykırı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde siyasette kullanılan üsluba dikkat çekerek CHP’li bazı isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştiri vardır, hakaret yoktur. Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir.
Son dönemde CHP’li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir.
CHP’nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir."