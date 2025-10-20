BIST 10.480
DOLAR 41,96
EURO 48,96
ALTIN 5.824,48
HABER /  POLİTİKA

Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanı’na hakaret demokrasiye aykırı

Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanı’na hakaret demokrasiye aykırı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde siyasette kullanılan üsluba dikkat çekerek CHP’li bazı isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde siyasette kullanılan dile dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalar nedeniyle CHP’li bazı isimlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

 "Demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştiri vardır, hakaret yoktur. Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir.

Son dönemde CHP’li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir.

CHP’nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması tamamlandı! 7 belediye başkanına dava açıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması tamamlandı! 7 belediye başkanına dava açıldı
Borsada yükseliş yüzde 2'yi aştı... Altın da tekrar yükselişe geçti
Borsada yükseliş yüzde 2'yi aştı... Altın da tekrar yükselişe geçti
Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı
Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı
Kocaeli'de ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'de ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İkinci el otomobil alış satışında masraflar çoğaldı! Bunu kimse beklemiyordu
İkinci el otomobil alış satışında masraflar çoğaldı! Bunu kimse beklemiyordu
Ekrem İmamoğlu diploma davasında yeni gelişme! İmamoğlu çıkmak istemedi
Ekrem İmamoğlu diploma davasında yeni gelişme! İmamoğlu çıkmak istemedi
Hüseyin Yayman'dan Erdoğan'ı Silivri ile tehdit eden CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert tepki
Hüseyin Yayman'dan Erdoğan'ı Silivri ile tehdit eden CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert tepki
Ankara'daki hayır mağazası BBC'ye haber oldu! Seks karşılığında yardım iddiası
Ankara'daki hayır mağazası BBC'ye haber oldu! Seks karşılığında yardım iddiası
Dışişleri Bakanı Fidan, Lüksemburg'da Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Lüksemburg'da Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
Ali Hamaney'den "İran'ın nükleer tesislerini yok ettik' diyen Trump'a yanıt
Ali Hamaney'den "İran'ın nükleer tesislerini yok ettik' diyen Trump'a yanıt
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yarın hapse girecek
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yarın hapse girecek