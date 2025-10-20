BIST 10.484
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile Lüksemburg’da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Lüksemburg’da, AB Dış İlişkiler Konseyi marjında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında Yunan mevkidaşı ile bir araya geldiği belirtildi.

