İsrailli bakandan, iktidara 'idam' tehdidi

İsrail Meclisinde yeni yasama yılının açılışı gerçekleşirken, iktidar ortağı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, “terör suçları için idam cezası” talebini yeniden gündeme taşıdı. Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya üç hafta içinde yasa tasarısının oylamaya sunulmaması halinde koalisyon desteğini çekme tehdidinde bulundu.

İsrail Meclisinde yeni yasama yılı açılışı bugün gerçekleşti. İktidar ortağı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, parti grubunda yaptığı konuşmada, uzun süredir kampanyasını yürüttüğü "terör suçları için idam cezası"nı gündeme taşıdı.

"3 HAFTA İÇİNDE OYLAMA GETİRİLMEZSE..."

Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek "3 hafta içinde idam cezası yasa tasarısı Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse partisinin iktidar koalisyonunu desteklemeyeceği" tehdidinde bulundu.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Komitesi, aşırı sağcı partilerin desteklediği "teröristler için idam cezası" öngören yasa tasarısını onaylayarak eylül sonunda oylanmak üzere Meclise göndermişti.

Başsavcılık makamının itirazı nedeniyle yasa tasarısının Meclis Genel Kuruluna gönderilmediği aktarılmıştı.

Yasa tasarısının açıklayıcı notlarında "Irkçılık veya halka düşmanlık nedeniyle cinayetten mahkum olan ve bu eylemi İsrail'e ve Yahudi halkının topraklarında yeniden dirilişine zarar vermek amacıyla gerçekleştiren teröristler, zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

