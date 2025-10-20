BIST 10.484
GÜNCEL

Site bahçesinde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var...

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir sitenin bahçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı.

Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, S.L.İ. ve B.D. bıçakla, Ö.A, Ö.Ş, K.Z, M.İ.Ö, S.F.İ, O.A. ile S.Ş. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

