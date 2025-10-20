BIST 10.484
Bakan Yumaklı duyurdu: Zirai don mağdurlarına 13 milyar lira destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen ve tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal medya hesabından zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."

