BIST 10.458
DOLAR 41,97
EURO 48,76
ALTIN 5.572,42
GÜNCEL

Yasemin Minguzzi: "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 4 kişiden 2'sinin beraatine, maktulün ailesi ve avukatı tepki gösterdi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada kararın okunmasının ardından anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve maktulün bazı yakınları fenalaştı.

Daha sonra adliye önünde basın açıklaması yapan anne Minguzzi, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum." dedi.

Baba Andrea Minguzzi ise 2 sanığın serbest bırakılmasının yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, bu kararın hakaret olduğunu savundu.

Adalete inanmak istediğini belirten Andrea Minguzzi, Ahmet için geç olduğunu fakat bütün çocuklar için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ailenin avukatı Ersan Barkın ise yargılanan 4 kişiden 2'sinin 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, 2'si hakkında ise "eylemin içerisinde olmalarına rağmen delil yetersizliği nedeniyle" beraat ve tahliye kararı verildiğini anımsattı.

İstinaf incelemesinde bu kararın mutlaka kaldırılacağını düşündüklerini kaydeden Barkın, şöyle konuştu:

"100 yılı aşkın var olan yargılama geleneğine, içtihat birliğine, bu içtihatlarda ortaya konan iştirakin hangi biçimde gerçekleşeceğine ilişkin var olan kararlara aykırı biçimde verilmiş bir karardır bu. Dolayısıyla bu haliyle kabul edilemez. Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hepimizin evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşayabilmelerine ilişkin bir emsal karardı. Yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meme kanseri giderek yayılıyor! Farkındalık için gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı
Meme kanseri giderek yayılıyor! Farkındalık için gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı
Berhan Şimşek: CHP artık İmamoğlu Holding oldu, Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor
Berhan Şimşek: CHP artık İmamoğlu Holding oldu, Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor
Ebru Yaşar'ın Filistin sözleri ödül törenine damga vurdu
Ebru Yaşar'ın Filistin sözleri ödül törenine damga vurdu
2025 Dünya Superbike'ta üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü
2025 Dünya Superbike'ta üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü
Fatih Karagümrük Başkanı'ndan şok tepki!
Fatih Karagümrük Başkanı'ndan şok tepki!
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu
Kadıköy'de iskelede denize düşen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Kadıköy'de iskelede denize düşen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Pendik'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Pendik'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Şiddetli yağış nedeniyle blanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı
Şiddetli yağış nedeniyle blanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı
Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti
Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti
Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü
Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü
İngiliz gazeteci ülkesini tiye aldı "o esnada Türkiye" deyip paylaştı
İngiliz gazeteci ülkesini tiye aldı "o esnada Türkiye" deyip paylaştı