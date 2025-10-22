BIST 10.571
Beyaz TV sunucusu canlı yayında fenalaştı! Sinem Yıldız stüdyoyu terketti

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Magazin programında izleyicileri korkutan anlar yaşandı. Programın sunucularından Sinem Yıldız, canlı yayın sırasında bir anda fenalaştı.

Yayında rahatsızlanan Yıldız’ın yanında bulunan diğer sunucu Arto, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Arto, durumu fark eder etmez Yıldız’ı sakinleştirmeye çalışarak, “Acele kalkma” sözleriyle destek oldu.

O anlar canlı yayına yansırken, Sinem Yıldız “Bana çok kötü bir şey oluyor, beni hemen alın. Kalbimde sıkışma oldu.” diyerek yardım istedi. Bu ifadelerin ardından programa acil olarak ara verildi.

Fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Arto’dan geldi. Arto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek izleyicilere endişelenmemeleri çağrısında bulundu.

