BIST 10.622
DOLAR 41,98
EURO 48,81
ALTIN 5.566,02
YEREL

Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bartın'dan Zonguldak istikametine giden F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle savrulan Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

34 BST 780 plakalı otomobilde yaralanan İ.S. ve M.M, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatlıoğlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü F.T. gözaltına alındı.

Bu arada, yaşamını yitiren genç kızın Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mersin'de köpek, kadın ve motokuryeyi ısırdı! Dehşet anları kamerada
Mersin'de köpek, kadın ve motokuryeyi ısırdı! Dehşet anları kamerada
Sancaktepe'de 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
Sancaktepe'de 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
İstanbul'da sabah saatlerine trafik çilesi!
İstanbul'da sabah saatlerine trafik çilesi!
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı
İki teker üzerindeki büyük tehlike
İki teker üzerindeki büyük tehlike
Beyaz TV sunucusu canlı yayında fenalaştı! Sinem Yıldız stüdyoyu terketti
Beyaz TV sunucusu canlı yayında fenalaştı! Sinem Yıldız stüdyoyu terketti
İsmail Saymaz'dan CHP yönetimine soğuk duş: İddianameye boş demek mümkün değil
İsmail Saymaz'dan CHP yönetimine soğuk duş: İddianameye boş demek mümkün değil
Edremit'te katliam yapan firari Mustafa Emlik'in saldırılarına ait görüntüler ortaya çıktı
Edremit'te katliam yapan firari Mustafa Emlik'in saldırılarına ait görüntüler ortaya çıktı
Deprem sonrası Adıyaman’da 100 bin kişiye yeni yaşam alanı
Deprem sonrası Adıyaman’da 100 bin kişiye yeni yaşam alanı
Hadi Özışık'tan Şamil Tayyar'a destek: Bizim mücadelemiz namussuzlarla
Hadi Özışık'tan Şamil Tayyar'a destek: Bizim mücadelemiz namussuzlarla
Hadi Özışık'tan Ali Mahir Başarır'a sert tepki
Hadi Özışık'tan Ali Mahir Başarır'a sert tepki
Yasemin Minguzzi: "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum"
Yasemin Minguzzi: "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum"