DÜNYA

Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen mücevher soygununa ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, üzerinde görevli yeleği bulunan bir kişinin müzedeki içinde eserlerin ve mücevherlerin bulunduğu camlı bölmeye oldukça yakın olduğu anlaşılıyor.

Güvenlik görevlilerince kaydedilen bir diğer görüntüde ise, yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen hızlı bir şekilde inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.

