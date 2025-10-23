Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde kadın cinayeti! Geride kitapları kaldı
KAYSERİde eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın hayatını kaybetti. Meliha Keskin'in 3 çocuk annesi olduğu ve üniversitede son sınıfta olduğu öğrenildi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39) fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Şüpheli F.K, otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.
Bu arada olay yerinde, ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti. Meliha Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.