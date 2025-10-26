Ali Babacan: Tayyip Bey’in memleket sevgisinden de Allah’a inancından da asla şüphe duymam

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Akit TV’de katıldığı canlı yayında, AK Parti’den ayrılma nedenini açıklarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki kişisel görüşlerini dile getirdi.

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili herhangi bir kırgınlık ya da kızgınlık yaşamadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"TAYYİP BEY’E KIRGINLIĞIM YOK"

"Benim Tayyip Bey’e ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım var. Tayyip Bey’in memleket sevgisinden de Allah’a inancından da asla şüphe duymam.Bizim anlaşamadığımız nokta ülkenin nasıl yönetileceği.

"AYRILMA SEBEBİM BU"

Ayrılma sebebim de bu. Ayrılmamla ilgili kök sebepler duruyor. Bu büyük ülke nasıl yönetilecek ki bir zamanlar olduğu gibi dünyanın bir başarı hikayesi olalım.