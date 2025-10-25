BIST 10.942
Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı anlar ortaya çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun bugün cansız bedenine ulaşıldı. Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu'ndan (70) acı haber geldi. Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.

Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

