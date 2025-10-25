BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, " Bu meselenin çözülmesini istemeyen odakların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Önce Terörsüz Türkiye'yi sonra Terörsüz bölgeyi bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız. dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Türkiye'siz denklem kurulamıyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meselenin çözülmesini istemeyen odakların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Önce Terörsüz Türkiye'yi sonra Terörsüz bölgeyi bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aşırı sağcı Tommy Robinson, Mescid-i Aksa'ya girebilmek için kendisini "Müslüman" gibi gösterdi
Aşırı sağcı Tommy Robinson, Mescid-i Aksa'ya girebilmek için kendisini "Müslüman" gibi gösterdi
Beylikdüzü'nde telefonla dolandırıcılığa ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Beylikdüzü'nde telefonla dolandırıcılığa ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı anlar ortaya çıktı
Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı anlar ortaya çıktı
Maltepe'de sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü
Maltepe'de sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü
Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi
Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde kadın cinayeti! Geride kitapları kaldı
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde kadın cinayeti! Geride kitapları kaldı
İzmir Foça'da yağmurla dere taştı! Belediye Başkanı yardım istedi
İzmir Foça'da yağmurla dere taştı! Belediye Başkanı yardım istedi
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı
Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Mersin'de köpek, kadın ve motokuryeyi ısırdı! Dehşet anları kamerada
Mersin'de köpek, kadın ve motokuryeyi ısırdı! Dehşet anları kamerada