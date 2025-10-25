Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, " Bu meselenin çözülmesini istemeyen odakların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Önce Terörsüz Türkiye'yi sonra Terörsüz bölgeyi bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız. dedi.
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Türkiye'siz denklem kurulamıyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor." dedi.
Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meselenin çözülmesini istemeyen odakların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Önce Terörsüz Türkiye'yi sonra Terörsüz bölgeyi bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız." ifadelerini kullandı.