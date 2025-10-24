BIST 10.942
Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi

Türk savunma sanayisi bünyesinde balistik füze geliştirme çalışmalarında bir başarılı test daha gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından Roketsan tarafından yapılan testi duyurdu.

Görgün, paylaşımında, "Sessiz bir hazırlık. Tek bir an… Ve gökyüzüne çizilen bir imza. Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha.

Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor. Teşekkürler Roketsan’a ve emeği geçen herkese..." ifadelerine yer verdi.

