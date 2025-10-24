Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, "500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, konutlar 2+1 ve 1+1 olacak ve yüzde 10 peşinat, 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"na katıldı. Erdoğan "Yüzyılın Konut Projesi"ni hayata geçiriyor, 500 bin konut seferberliğimizi başlatıyoruz. 81 ilin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbulumuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep, Konya'ya 13 bin, Hatay'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız. Şehitlerimizin aileleri, gazi ve engellilere yüzde 5 oranında ayrı kontenjan ayırdık. Aynı şekilde 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk kontenjan tahsis ettik. Bu ülkeye değer katmış emeklilerimize proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık. Çok önemli bir bölümünü gençlerimize ayırdık. Projedeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Projeye 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Öncelik henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak. Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız başka illere taşındı. Bu kardeşlerimizin büyük bir bölümü onarım ve yeniden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte memleketlerine döndüler. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için nüfus kayıt örneği veya bir yıl ikamet şartı yeterli olacak." dedi.

Erdoğan "500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1.8 milyon liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli, güvenli şekilde ev sahibi olacak. Olağandışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşın konuta erişiminin önüne açacağız. Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor, inşaatın da startını vereceğiz. Kuralar Aralık ayında çekilecek. İlk teslimler Mart 2027'de gerçekleşecek." dedi.

Kiralık konuta ilişkin açıklama yapan Erdoğan "Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruyoruz. İstanbul'da 100 bin konutun yanında 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık konut kapsamında işçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında giren hak sahiplerine ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak, kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süreci sona erdiğinde tahliye ve bakım süreci tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Konutların bakım, yönetimi devletin teminatı altında olacak." ifadesini kullandı.

