BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
YEREL

Maltepe'de sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından bir binanın istinat duvarı açık otoparktaki araçların üzerine yıkıldı.

Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet Ak Caddesi üzerindeki bir binanın istinat duvarı, gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle açık otoparka doğru çöktü. Otoparkta bulunan bir araç enkaz altında kalırken, 2 aracın üzerine de moloz parçaları düştü, bir araç ise hasar aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, çökme yaşanan alan kapatılarak önlem alındı.

Zarar gören 3 araç vatandaşlar tarafından otoparktan alınırken, ekipler enkaz altında kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

Otomobil, molozların kaldırılmasının ardından buradan çekilecek.

Otomobilin sahibi Mehmet Demircioğlu, "Gece yağmur sesiyle uyandım. Arabanın bu şekilde enkaz altında kaldığını gördüm." dedi.

Duvarın çökme anını gördüğünü belirten Demircioğlu, duvarın üstündeki yolda daha önce yapılan bir kazı olduğunu, oradaki boşluktan akan suyun duvarın tamamını yıktığını iddia etti.

Öte yandan duvarın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, şiddetli bir şekilde yağan yağmurda istinat duvarının otoparktaki araçların üzerine doğru yıkılması yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi
Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde kadın cinayeti! Geride kitapları kaldı
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde kadın cinayeti! Geride kitapları kaldı
İzmir Foça'da yağmurla dere taştı! Belediye Başkanı yardım istedi
İzmir Foça'da yağmurla dere taştı! Belediye Başkanı yardım istedi
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı
Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Mersin'de köpek, kadın ve motokuryeyi ısırdı! Dehşet anları kamerada
Mersin'de köpek, kadın ve motokuryeyi ısırdı! Dehşet anları kamerada
Sancaktepe'de 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
Sancaktepe'de 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
İstanbul'da sabah saatlerine trafik çilesi!
İstanbul'da sabah saatlerine trafik çilesi!
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı
İki teker üzerindeki büyük tehlike
İki teker üzerindeki büyük tehlike