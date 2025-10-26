BIST 10.942
Bakan Kurum'dan 500 bin sosyal konuta yönelik paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nin tüm detaylarının anlatıldığı videolu bir paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nin tüm detaylarının anlatıldığı videolu bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum, "Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi’nin tüm detayları..." mesajını verdi.

Görüntülerde, kampanya sürecinin detayları, konut büyükleri, satış fiyatları ve ödeme planına yönelik ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Ali Babacan: Tayyip Bey’in memleket sevgisinden de Allah’a inancından da asla şüphe duymam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Aşırı sağcı Tommy Robinson, Mescid-i Aksa'ya girebilmek için kendisini "Müslüman" gibi gösterdi
Beylikdüzü'nde telefonla dolandırıcılığa ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı anlar ortaya çıktı
Maltepe'de sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü
Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde kadın cinayeti! Geride kitapları kaldı
İzmir Foça'da yağmurla dere taştı! Belediye Başkanı yardım istedi
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı
