Bakan Kurum'dan 500 bin sosyal konuta yönelik paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nin tüm detaylarının anlatıldığı videolu bir paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nin tüm detaylarının anlatıldığı videolu bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum, "Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi’nin tüm detayları..." mesajını verdi.

Görüntülerde, kampanya sürecinin detayları, konut büyükleri, satış fiyatları ve ödeme planına yönelik ayrıntılı bilgiler yer aldı.