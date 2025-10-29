BIST 10.871
Hadi Özışık duyurdu: İki parti birleşme kararı aldı!

Gazeteci Hadi Özışık, Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin birleşme görüşmelerinde sona yaklaşıldığını öne sürdü. Özışık’a göre, Ahmet Davutoğlu ile Fatih Erbakan genel başkanlık konusunu şimdilik ikinci plana bıraktı. İki liderin 16 Kasım’daki kongre öncesi buluşması bekleniyor.

Ekol TV'deki 'Tartışma Zemini' programında konuşan Gazeteci Hadi Özışık, dikkat çeken bir siyasi kulis bilgisini paylaştı. Özışık’ın iddiasına göre, Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında uzun süredir devam eden birleşme görüşmeleri son aşamaya geldi.

"İKİ LİDER BULUŞACAK"
Özışık, “Ahmet Davutoğlu ile Fatih Erbakan buluşuyor. 16 Kasım’da Yeniden Refah Partisi’nin kongresi var. Birleşme noktasında artık son aşamaya gelinmiş” ifadelerini kullandı.

Özışık'a göre, her iki parti lideri de genel başkanlık konusundaki tartışmayı şimdilik ikinci plana bıraktı. Özışık, "Genel başkan kim olacak sorusuna her iki lider de ‘önce birleşme sağlansın, bunlar detay, uzlaşırız’ demişler" diyerek süreci anlattı. Özışık, iki parti arasındaki temasların yaklaşık altı aydır sürdüğünü de aktardı.

