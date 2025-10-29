Kocaeli'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede 9 saati aşkın süredir çalışmalarını sürdüren ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, 7 katlı binanın yıkılma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, binanın saat 07.00 sıralarında caddeye doğru yıkılması, yıkılırken elektrik kablolarını koparması nedeniyle parlamanın yaşanması, enkazdan çıkan beyaz toz bulutunun etrafa yayılması ve çevredeki insanların olay yerinde toplanması yer alıyor.