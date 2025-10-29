BIST 10.871
DOLAR 41,95
EURO 48,88
ALTIN 5.419,18
YEREL

Kocaeli'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede 9 saati aşkın süredir çalışmalarını sürdüren ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, 7 katlı binanın yıkılma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, binanın saat 07.00 sıralarında caddeye doğru yıkılması, yıkılırken elektrik kablolarını koparması nedeniyle parlamanın yaşanması, enkazdan çıkan beyaz toz bulutunun etrafa yayılması ve çevredeki insanların olay yerinde toplanması yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şener Üşümezsoy canlı yayında gazeteciye sinirlendi: Yahu yeter be!
Şener Üşümezsoy canlı yayında gazeteciye sinirlendi: Yahu yeter be!
Türkiye-Kosova maçında korku dolu anlar! Hakem fenalaştı yere yığıldı
Türkiye-Kosova maçında korku dolu anlar! Hakem fenalaştı yere yığıldı
Kocaeli'de yürekler ağza geldi! 6 katlı bina çöktü...
Kocaeli'de yürekler ağza geldi! 6 katlı bina çöktü...
Hadi Özışık duyurdu: İki parti birleşme kararı aldı!
Hadi Özışık duyurdu: İki parti birleşme kararı aldı!
Netanyahu talimat verdi, İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı
Netanyahu talimat verdi, İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı
Trump’tan Japonya’da uçak gemisinde ilginç dans gösterisi
Trump’tan Japonya’da uçak gemisinde ilginç dans gösterisi
ABD’den Pasifik’te uyuşturucu teknelerine saldırı: 14 ölü!
ABD’den Pasifik’te uyuşturucu teknelerine saldırı: 14 ölü!
Togg'un limuzin versiyonu şaşırttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan binip tesisi gezdi
Togg'un limuzin versiyonu şaşırttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan binip tesisi gezdi
İstanbul'da 29 Ekim coşkusu! İstanbul Boğazı'ndaki köprüler Türk bayrakları ile donatıldı
İstanbul'da 29 Ekim coşkusu! İstanbul Boğazı'ndaki köprüler Türk bayrakları ile donatıldı
Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem dronla böyle görüntülendi
Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem dronla böyle görüntülendi
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı