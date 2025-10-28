Netanyahu talimat verdi, İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından Hamas'ı ateşkese ihlal etmekle suçlayarak Gazze'de güçlü saldırılar gerçekleştirilmesi talimatı vermişti. Netanyahu'nun bu talimatı sonrası Gazze'ye hava saldırısı başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ı ateşkese ihlal etmekle suçlayarak Gazze'de derhal güçlü saldırılar gerçekleştirilmesi talimatı sonrası İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

O BÖLGELER HEDEF ALINDI

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin batısında Şifa Hastanesinin çevresini ve arka bahçesini füzelerle hedef aldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Hedef alınan 3 katlı evin "El-Bena" ailesine ait olduğu öğrenildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, hedef alınan evde 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini bombaladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hat'tın ilerisinde bulunuyor.

REUTERS: İSRAİL GAZZE'Yİ BOMBALIYOR

Reuters, görgü tanıklarına dayandırarak İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye saldırı başlattığı bilgisini geçti.

Savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi yakınlarını vurduğu belirtiliyor. Saldırıda ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor.

Anadolu Ajansı, Gazze'nin batısındaki El Şati Mülteci Kampı'nın da hedef alındığını belirtti.

İsrail medyası, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik Beyaz Saray yönetimine bilgi verdiğini öne sürdü.

HAMAS REHİNE KALINTILARININ TESLİMİNİ ERTELEDİ

Hamas ise İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle rehine kalıntılarının tesliminin ertelendiğini duyurdu.

İsrail ordu yetkilisi, Hamas'ın ateşkeste anlaşılan hattın doğusunda İsrail güçlerine saldırarak ihalde bulunduğunu öne sürdü.