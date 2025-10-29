BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,86
ALTIN 5.389,33
SPOR

Türkiye-Kosova maçında korku dolu anlar! Hakem fenalaştı yere yığıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçı öncesinde orta hakem baygınlık geçirdi. Karşılaşmayı dördüncü hakem yönetti.

UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş müsabakasında Türkiye ile Kosova İzmir Gürsel Aksel Stadında karşılaşmasında ulusal marşlar okunurken maçın orta hakemi Michalina Diakow fenalaşarak yerde kaldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Diakow, diğer hakemlerle birlikte soyunma odasına gitti. Mücadele yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başlarken Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.

Maçı 3-0 kazandık

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen milli takım, bu karşılaşmada da rakibini 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kocaeli'de yürekler ağza geldi! 6 katlı bina çöktü...
Kocaeli'de yürekler ağza geldi! 6 katlı bina çöktü...
Hadi Özışık duyurdu: İki parti birleşme kararı aldı!
Hadi Özışık duyurdu: İki parti birleşme kararı aldı!
Netanyahu talimat verdi, İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı
Netanyahu talimat verdi, İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı
Trump’tan Japonya’da uçak gemisinde ilginç dans gösterisi
Trump’tan Japonya’da uçak gemisinde ilginç dans gösterisi
ABD’den Pasifik’te uyuşturucu teknelerine saldırı: 14 ölü!
ABD’den Pasifik’te uyuşturucu teknelerine saldırı: 14 ölü!
Togg'un limuzin versiyonu şaşırttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan binip tesisi gezdi
Togg'un limuzin versiyonu şaşırttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan binip tesisi gezdi
İstanbul'da 29 Ekim coşkusu! İstanbul Boğazı'ndaki köprüler Türk bayrakları ile donatıldı
İstanbul'da 29 Ekim coşkusu! İstanbul Boğazı'ndaki köprüler Türk bayrakları ile donatıldı
Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem dronla böyle görüntülendi
Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem dronla böyle görüntülendi
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı