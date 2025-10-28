Trump’tan Japonya’da uçak gemisinde ilginç dans gösterisi

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Japonya’ya yaptığı ziyarette USS George Washington gemisinde denizcilere hitap ettikten sonra kendine özgü dansını yaptı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin de eşlik ettiği programda Trump, donanmanın gücünün askerlerden geldiğini vurguladı.

Trump, hem ABD'yi hem de Japonya'yı temsil eden kalabalığa, donanmanın gücünün makinelerden değil askerlerden geldiğini vurguladı ve "Bu güç sizden, inanılmaz insanlardan, çok fazla yakışıklı insandan geliyor" diye ekledi.