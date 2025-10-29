BIST 10.871
Şener Üşümezsoy canlı yayında gazeteciye sinirlendi: Yahu yeter be!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kendisine İstanbul'da bir deprem beklenip beklenmediğine dair soru soran gazeteci Serkan Fıçıcı'ya sert çıktı. Üşümezsoy önce "O kadar deprem videom var. Birini dahi izlememişsin, burada programa konuk olmuşsun" dedi ardından ise "Yahu yeter be" diye bağırdı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk ekranlarında Sındırgı depremine dair yaptığı değerlendirmede, "Güney Marmara fayı 6,5 ile 7,0 arasında deprem üretebilir. Çınarcık üzerindeki faylar tarihte 5 defa kırıldı. Sarıgöl - Bandırma fayı da İstanbul için risk oluşturuyor." dedi.

Üşümezsoy'un bu tespiti üzerine gazeteci Serkan Fıçıcı, İstanbul'da bir deprem beklenip beklenmediğine dair bir soru yöneltti.

Üşümezsoy'un "O kadar deprem videom var. Birini dahi izlememişsin, burada programa konuk olmuşsun," yanıtına rağmen Fıçıcı ısrarlı sorusuna devam etti.

"Yahu yeter be"

Sonrasında Üşümezsoy, "Siz şurada hiç olmazsanız daha iyi. Şurada 10 milyon kişi bizi izliyor. Ama sen burada benim dakikamı alarak insanlarla bağımı koparıyorsun." dedi.

Ardından Fıçıcı kendini bir kez daha ifade etmeye çalışırken Üşümezsoy bu kez "Yahu yeter be" diyerek bağırdı.

Reklama gidildi

Gerginliğin ardından programın sunucu Göksu Öngören Özgür reklam arası verdi. Reklam dönüşünde Şener Üşümezsoy'un stüdyoda olmadığı görüldü.

