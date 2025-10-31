BIST 10.828
DOLAR 42,08
EURO 48,68
ALTIN 5.435,09
EKONOMİ

Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'nin örnek dairelerinin görüntülerini paylaştı: ''Yapacağımız evleri gördünüz mü?''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde yapılacak evleri paylaştı. Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?” İfadelerini kullandı.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi. İnşa edilecek evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahis skandalında bomba iddia! Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Bahis skandalında bomba iddia! Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Eray Karadeniz’den Cumhuriyet kutlamalarında gitar performansı
Eray Karadeniz’den Cumhuriyet kutlamalarında gitar performansı
Enkazın altında kalan Dilara Bilir, sesini böyle duyurdu!
Enkazın altında kalan Dilara Bilir, sesini böyle duyurdu!
Damadı resmen tehdit etti! Gelinin annesinin düğün günü söylediği sözler olay
Damadı resmen tehdit etti! Gelinin annesinin düğün günü söylediği sözler olay
Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu: Hiçbir bahis sitesine üye olmadım
Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu: Hiçbir bahis sitesine üye olmadım
Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
Kocaeli'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
Şener Üşümezsoy canlı yayında gazeteciye sinirlendi: Yahu yeter be!
Şener Üşümezsoy canlı yayında gazeteciye sinirlendi: Yahu yeter be!
Türkiye-Kosova maçında korku dolu anlar! Hakem fenalaştı yere yığıldı
Türkiye-Kosova maçında korku dolu anlar! Hakem fenalaştı yere yığıldı
Kocaeli'de yürekler ağza geldi! 6 katlı bina çöktü...
Kocaeli'de yürekler ağza geldi! 6 katlı bina çöktü...
Hadi Özışık duyurdu: İki parti birleşme kararı aldı!
Hadi Özışık duyurdu: İki parti birleşme kararı aldı!
Netanyahu talimat verdi, İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı
Netanyahu talimat verdi, İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı