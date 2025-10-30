BIST 10.837
Bahis skandalında bomba iddia! Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Türk futbolunu sarsan bahis skandalında yeni ve çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bir hakemin kendi maçına oynadığı bahisten 5 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, 152 hakem "bahis oynamak" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Bu isimler arasında 7 üst klasman hakem, yani Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten isimler de yer alıyor. FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün de listede bulunması, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermişti.

"KENDİ YÖNETTİĞİ MAÇA BAHİS OYNAMIŞ" İDDİASI

Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital YouTube kanalında yaptığı açıklamada skandalın boyutlarını büyütecek bir iddia ortaya attı.

Küçük, "Üst klasmandaki 7 hakemden biri, yöneteceği alt lig maçında 'kırmızı kart çıkar' diye bahis oynuyor. Yatırdığı paranın 10 katını kazanıyor. Yaklaşık 470-480 bin lira basıyor ve 5 milyon liraya yakın kazanç elde ediyor" dedi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

TFF ve ilgili kurullar, MASAK raporları, bankacılık kayıtları ve bahis platformu hesap hareketleri üzerinden incelemelerini sürdürüyor.

Eğer iddialar doğrulanırsa, söz konusu hakemlerin ömür boyu hakemlikten men edilmesi gündeme gelebilir.

