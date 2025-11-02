BIST 10.972
İstanbul'da drone destekli 'huzur' uygulaması! Selami Yıldız'dan açıklama

Beyoğlu'nda polis ekiplerince drone destekli "huzur" uygulaması yapıldı. Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, halkın huzuru için çalışmaların 7/24 devam ettiğini belirtti.

İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerince "huzur" uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde drone destekli uygulamaya asayiş, trafik güvenliği, toplum destekli polislik, turizm ve göçmen kaçakçılığı şube müdürlükleri birimleri katıldı.

Uygulamada şüpheli görülen araçların bagaj ve iç kısımlarında detaylı aramalar yapıldı.

"Huzur" uygulamasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.

Yıldız, uygulama sonrası gazetecilere, halkın huzuru için çalışmaların 7/24 devam ettiğini belirterek, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla yürüttükleri uygulamalarda olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

