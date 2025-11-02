Reha Muhtar havaalanını birbirine kattı

Ünlü sunucu Reha Muhtar, bineceği uçağı kaçırınca çileden çıktı. Havalimanını birbirine karan Muhtar, çalışanlara bağırdı. Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar'ın o anları başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar'ın o anları başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.