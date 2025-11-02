BIST 10.972
MAGAZİN

Reha Muhtar havaalanını birbirine kattı

Ünlü sunucu Reha Muhtar, bineceği uçağı kaçırınca çileden çıktı. Havalimanını birbirine karan Muhtar, çalışanlara bağırdı. Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar'ın o anları başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bineceği uçağı kaçıran sunucu Reha Muhtar, çalışan personele bağırırken; telefonla X-ray'den geçmeye de çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Ünlü televizyon sunucusu Reha Muhtar, havalimanında bineceği uçağı kaçırınca sinirlerine hakim olamadı. Yaşanan olayda Muhtar, havalimanı çalışanlarına bağırarak tepkisini dile getirirken, davranışları diğer yolcular arasında şaşkınlık yarattı.

O ANLAR KAMERALARDA

Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar'ın o anları başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

