Mehmet Erdem, Kalamış Paysage'da sizlerle!

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem 1 Kasım Cumartesi Kalamış Paysage Restaurant'ta sahne alacak.

Etkinlik Kuralları

- Kapı Açılışı 20:00
- Sanatçı Sahnesi 22:45 -01:30
- Fix Menü Yemekli Limitli Yerli İçecekli Kişi Başı fiyatlardır.
- Dress Code: Smart Casual
- Bay Bayan eşit ağırlıklı rezervasyon alınmaktadır.
- Bilet satın aldıktan sonra (0216) 337 44 44 numaralı telefondan rezervasyon yapılması gerekmektedir.
- Organizatör firma uygun görmediği kişileri bilet ücretini iade etmek kaydıyla etkinliğe almama hakkına sahiptir.

