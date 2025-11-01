BIST 10.972
GÜNCEL

Mersin’de çocuğuna kötü davranan anneyle ilgili inceleme başlatıldı

Mersin Valiliği, bir annenin çocuğuna kötü davrandığına dair görüntülerin basına yansımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı. Yapılan incelemede annenin 15 Eylül'de çocuğuyla birlikte yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye’de bulunmadığı belirlenirken, dönüşü sonrasında gerekli işlemlerin mevzuat çerçevesinde yapılacağı bildirildi.

Mersin Valiliği bir annenin çocuğuna kötü muamelede bulunmasına ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Mersin'de bir anne, 'istemiyorum seni defol' diyerek küçük çocuğunu ağlattı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haber üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, anne B.G'nin 15 Eylül'de çocuğuyla yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye'de bulunmadığı tespit edilmiştir. Aileye yönelik sosyal inceleme süreci sürmekte olup, annenin Türkiye'ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir."

