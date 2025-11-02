BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
YEREL

Erzurum'da talihsiz bekçi tuvalette ölü bulundu...

Erzurum'da bekçilik yapan kişinin cansız bedeni iş hanının tuvaletinde bulundu.

Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı'nda bekçilik yapan Orhan Korkmaz'dan (69) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde iş hanına geldi.

Bekçinin yakınları ve iş hanındaki çalışanlar, Korkmaz'ı tuvalette yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin tuvaletin kapısını açmasının ardından içeriye giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da drone destekli 'huzur' uygulaması! Selami Yıldız'dan açıklama
İstanbul'da drone destekli 'huzur' uygulaması! Selami Yıldız'dan açıklama
Reha Muhtar havaalanını birbirine kattı
Reha Muhtar havaalanını birbirine kattı
Kaybolan 17 yaşındaki gençten acı haber
Kaybolan 17 yaşındaki gençten acı haber
Mersin’de çocuğuna kötü davranan anneyle ilgili inceleme başlatıldı
Mersin’de çocuğuna kötü davranan anneyle ilgili inceleme başlatıldı
Mehmet Erdem, Kalamış Paysage'da sizlerle!
Mehmet Erdem, Kalamış Paysage'da sizlerle!
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Engin Çağlar, dün gece Şişli'de motor çarpması sonucu öldü! Kaza anı kamerada
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Engin Çağlar, dün gece Şişli'de motor çarpması sonucu öldü! Kaza anı kamerada
Modern çağda sağ kalmanın yeni kuralları... Sağlıklı kalmak artık doğal değil, bilinçli bir çaba gerektiriyor!
Modern çağda sağ kalmanın yeni kuralları... Sağlıklı kalmak artık doğal değil, bilinçli bir çaba gerektiriyor!
Ebru Baki’nin 'İstanbul Senin' mücadelesi! İsmini yanlış söyleyince...
Ebru Baki’nin 'İstanbul Senin' mücadelesi! İsmini yanlış söyleyince...
Pazarcının pes dedirten hilesi sosyal medyada gündem oldu
Pazarcının pes dedirten hilesi sosyal medyada gündem oldu
Bahis skandalında sıra futbolcularda! Hacıosmanoğlu açıkladı: Listeleri geldi
Bahis skandalında sıra futbolcularda! Hacıosmanoğlu açıkladı: Listeleri geldi
Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'nin örnek dairelerinin görüntülerini paylaştı: ''Yapacağımız evleri gördünüz mü?''
Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'nin örnek dairelerinin görüntülerini paylaştı: ''Yapacağımız evleri gördünüz mü?''
Bahis skandalında bomba iddia! Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Bahis skandalında bomba iddia! Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış