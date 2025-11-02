Sedat Bozkurt'tan cumhurbaşkanlığı seçimi iddiası: Erdoğan en rahat seçimine doğru yol alıyor

Gazeteci Sedat Bozkurt'tan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı bir tahmin geldi. "Erdoğan en rahat seçimine doğru yol alıyor" diyen Bozkurt, nedenlerini tv100 canlı yayınında açıkladı.

Gazeteci Sedat Bozkurt, Talat Atilla'nın sunduğu Tv100 programında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bozkurt, "Erdoğan en rahat seçimine doğru yol alıyor. Kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Muhalefet bloğu parçalı. Muhalefet bloğunun ortak bir aday ortaklaşma ihtimalini çok görmüyorum. Ama o tarafta kendi ittifakını gayet iyi işleten bir Erdoğan var.” ifadelerini kullandı.