MEDYA

Cüneyt Özdemir'den muhaliflere tepki: Böyle bir kafayla karşı karşıyayız

Gazeteci Cüneyt Özdemir, muhalif kesimi nefret ortamı yaymakla eleştirdi. Özdemir, "Beni en çok eleştirenler AK Partililer değil, beni en çok eleştirenler bu AK Partililere neden ana avrat sövmüyorsun diyen muhalifler. Niye bunlara bu kadar şey yapıyorsun diyor." dedi.

Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

İktidar partisi karşıtlarını kutuplaştırıcı olmakla eleştiren Özdemir, dert yandığı bu kesimler için şu ifadeleri kullandı:

"Beni en çok eleştirenler AK Partililer değil, beni en çok eleştirenler bu AK Partililere neden ana avrat sövmüyorsun diyen muhalifler. Niye bunlara bu kadar şey yapıyorsun diyor. Bunlar dediğin bu ülkenin vatandaşı, kardeşimiz, annemiz, babamız, komşumuz Düşman mı bunlar neyden bahsediyorsun? Açılım süreci oldu, beğendiremiyorsun adamlara. PKK silah yakıyor "aa silah yaktı diyor" ama bakalım diyor. Suriye'de kendi içlerinde bir adam çıkıyor, 'bu sakallı zaten bunun eşi kapalı Esed'in eşi başı açık ne kadar modern bir kadındı' falan diyor. Kafalar gitmiş yani. Contalar yanmış. Böyle bir kafayla karşı karşıyayız."

