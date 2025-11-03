AK Parti'den 'Milat' paylaşımı! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."
AK Parti, iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin, geçmişten günümüze dünya üzerinde "milat" olarak nitelendirilen önemli gelişmeleri anımsatan ve 3 Kasım 2002'nin Türkiye için bir milat olduğunu vurgulayan video hazırladı.
