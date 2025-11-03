Sinan Burhan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kulisi

Siyaset kulislerinde Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’ye döneceği iddiaları gündeme gelirken, Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde iki isme yönelik herhangi bir ilgi veya teklifin bulunmadığını açıkladı.

Siyaset kulislerinde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yeniden AK Parti’ye döneceği iddiaları gündemi hareketlendirdi.

AK PARTİ’DEN BABACAN VE DAVUTOĞLU’NA TEKLİF VAR MI?

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, konuyla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi verdi.

İKİ İSME DE İLGİ DE TEKLİF DE YOK

Burhan açıklamasında, “Günlerdir yazılan çizilen konularla ilgili olarak AK Parti Genel Merkez Yönetiminde Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde ne Sayın Ali Babacan’a ne de Sayın Ahmet Davutoğlu’na yönelik bir ilgi veya teklif yok. ” dedi.