Hadi Özışık’tan Tanju Özcan’a 'Bilal Erdoğan' tepkisi

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube’daki canlı yayınında CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sert tepki gösterdi. Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan hakkında “veliaht” iddialarını yeniden gündeme taşıyan Özcan’ın, FETÖ’cülerin söylemleriyle hareket ettiğini savundu. “FETÖ’cü hainlerin 17-25 Aralık’ta ortaya attığı iftiraları bugün aynı şekilde tekrarlayanlar var” diyen Özışık, “Dışarıdaki FETÖ’cüler ne dediyse aynısını söylüyor. Bilal Erdoğan’ı karalama, itibarsızlaştırma çabası içindeler” ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan’a yönelik iddiaların kasıtlı bir algı operasyonunun parçası olduğunu belirten Özışık, “Bilal Erdoğan alnı ak, kendini eğitime adamış bir isim. Çaldığınız kara ona yapışmaz” dedi. Özışık, TÜGVA üzerinden yürütülen eleştirilerin de eski görüntülerle manipüle edildiğini öne sürerek, “Bugün yaşanmış gibi sunulan sahnelerle algı yaratıyorlar” diye konuştu.