Cem Küçük ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi
Barış Yarkadaş ile Cem Küçük arasında TGRT Haber'de canlı yayınında çok sert CHP tartışması yaşandı.
TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında gazeteciler Cem Küçük ile Barış Yarkadaş arasında CHP tartışması yaşandı.
Hayatında AK Parti ve MHP'ye oy vermediğini söyleyen Yarkadaş'a Küçük, tepki gösterdi.
"Bugünkü CHP'ye oy verir misin?" sorusu sonrasına Yarkadaş "evet" yanıtını verince ikili arasında tansiyon yükseldi.
Yarkadaş'ı çelişkili olmakla suçlayan Küçük'e, Yarkadaş, "CHP'nin doğru yönetilmesini istiyorum doğru yönetilmiyor diye partiden mi vazgeçeyim" yanıtını verdi.