BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,94
ALTIN 5.428,13
GÜNCEL

Ankara'da kahreden kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tankere çarpması sonucu aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı 06 BTF 846 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.

Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu
İzmir'de evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
İzmir'de evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim ediliyor
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim ediliyor
İzlerken nefesiniz kesilecek! Samsun'da taksi şoförünün manevrası faciayı önledi
İzlerken nefesiniz kesilecek! Samsun'da taksi şoförünün manevrası faciayı önledi
Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı
Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Fatsa’daki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Fatsa’daki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Defalarca öldü haberleri çıkmıştı! Çaycı Hüseyin son olarak bakın nasıl görüntülendi...
Defalarca öldü haberleri çıkmıştı! Çaycı Hüseyin son olarak bakın nasıl görüntülendi...
Barış Yarkadaş ve Cem Küçük arasında çok sert ‘CHP’ tartışması
Barış Yarkadaş ve Cem Küçük arasında çok sert ‘CHP’ tartışması
Cem Küçük ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi
Cem Küçük ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı