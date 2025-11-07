BIST 10.952
İzmir'de evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, bir odada oluşturulan sera düzeneğinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Yapılan aramada 34 kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ve bitki ilacı, 30 gram skunk ve tabanca ele geçirildi,
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

