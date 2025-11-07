Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının Osmanlı cevabı izleyenleri kahkahaya boğdu

Kim Milyoner Olmak İster’in Londra’dan katılan yarışmacısı Kübranur Erdoğlu, 200 bin TL değerindeki dokuzuncu soruda Osmanlı konulu soruya verdiği yanıtla stüdyoda kahkahalara neden oldu

“Kim Milyoner Olmak İster” her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacı Kübranur Erdoğlu’nun Osmanlı ile ilgili soruya verdiği yanıt, stüdyoda kahkahalara neden oldu. İşte o unutulmaz anlar.

“Kim Milyoner Olmak İster” yine izleyicileri güldürdü. Yarışmacı Kübranur Erdoğlu’nun Osmanlı’yla ilgili soruya verdiği cevap, stüdyoyu kahkaha tufanına çevirdi.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmanın bu bölümünde Londra'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı Kübranur Erdoğlu, hem mesleki başarısı hem de enerjisiyle dikkat çekti.

27 yaşındaki Erdoğlu, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak, 200.00 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı. 2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'ya taşınarak yaşamını orada sürdüren genç yarışmacı 200 bin TL değerindeki 9'uncu soruda Osmanlı sorusuna verdiği cevapla yarışmaya damga vurdu.

9'uncu soruda karşısına çıkan soruda oldukça zorlanan Erdoğlu, doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı. Yarışmacının 9'uncu soruda karşısına, "Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?" sorusu çıktı.