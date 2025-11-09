Tansiyon yükseldi! Nagehan Alçı ve Fuat Uğur birbirine girdi
TGRT’deki Medya Kritik programında gergin anlar...Gazeteci Nagehan Alçı ile Fuat Uğur arasında tartışma çıktı. Nagehan Alçı'nın “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” ifadeleri sonrası sesler yükseldi.
TGRT’de yayınlanan Medya Kritik programında gazeteciler arasında gergin anlar yaşandı. Programda Nagehan Alçı ile Fuat Uğur arasında sert bir tartışma çıktı.
"Buyur savun"
Nagehan Alçı, “Gürsel Tekin'in gönüllü avukatı olacaksan buyur alan değiştir” sözleriyle Fuat Uğur’a tepki gösterdi.
Uğur ise, “Sen de İmamoğlu’nun ve Özgür Özel’in avukatı olacaksan buyur savun” ifadeleriyle karşılık verdi.