BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
GÜNCEL

İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 Mısır uyruklu işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İnşaat işçilerini taşıyan H.H. yönetimindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının Osmanlı cevabı izleyenleri kahkahaya boğdu
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının Osmanlı cevabı izleyenleri kahkahaya boğdu
Ankara'da kahreden kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
Ankara'da kahreden kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu
İzmir'de evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
İzmir'de evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim ediliyor
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim ediliyor
İzlerken nefesiniz kesilecek! Samsun'da taksi şoförünün manevrası faciayı önledi
İzlerken nefesiniz kesilecek! Samsun'da taksi şoförünün manevrası faciayı önledi
Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı
Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Fatsa’daki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Fatsa’daki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Defalarca öldü haberleri çıkmıştı! Çaycı Hüseyin son olarak bakın nasıl görüntülendi...
Defalarca öldü haberleri çıkmıştı! Çaycı Hüseyin son olarak bakın nasıl görüntülendi...